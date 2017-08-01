ВС РФ оставил в силе приговор имаму Велитову, осужденному за оправдание терроризма

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Верховный суд РФ во вторник признал законным приговор бывшему имаму столичной мечети в Отрадном Махмуду Велитову, осужденному за публичное оправдание терроризма. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного суда РФ определила приговор Московского окружного военного суда от 28 апреля в отношении Велитова оставить без изменения, а апелляционную жалобу защиты - без удовлетворения", - говорится в определении судебной коллегии.

В жалобе адвокат Дагир Хасавов просил отменить решение суда первой инстанции и оправдать его подзащитного.

28 апреля Московский окружной военный суд (МОВС) признал Велитова виновным по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ ("Публичное оправдание терроризма") и приговорил к трем годам колонии общего режима. Как установил суд, 27 сентября 2013 года Велитов во время молитвы в мечети на улице Хачатуряна в Москве произнес речь, оправдывающую деятельность одного из участников запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир". Согласно заключениям психолого-лингвистических судебных экспертиз, в речи имама содержались признаки оправдания террористической деятельности.