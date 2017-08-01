Мособлсуд возобновил работу после инцидента с перестрелкой

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ТАСС, 1 августа. Мособлсуд возобновил работу после инцидента со стрельбой, устроенной пятью подсудимыми по делу банды GTA. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Наталья Осипова.
"В настоящее время работа суда возобновлена полностью. Никто из сотрудников суда в ходе инцидента не пострадал", - сказала она.
"Эвакуация продлилась около часа, после чего все посетители и служащие были возвращены в суд", - добавила она, отметив, что в настоящее время оцеплена часть третьего этажа, где произошла стрельба.
По некоторым данным, ЧП в Мособлсуде произошло на заседании по делу так называемой банды ГТА, во время которого подсудимые обезоружили конвоиров и устроили стрельбу. По данным источника ТАСС, из пяти стрелявших ликвидированы трое, двое обезоружены и задержаны.