Мособлсуд возобновил работу после инцидента с перестрелкой

ТАСС, 1 августа. Мособлсуд возобновил работу после инцидента со стрельбой, устроенной пятью подсудимыми по делу банды GTA. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Наталья Осипова.

"В настоящее время работа суда возобновлена полностью. Никто из сотрудников суда в ходе инцидента не пострадал", - сказала она.

"Эвакуация продлилась около часа, после чего все посетители и служащие были возвращены в суд", - добавила она, отметив, что в настоящее время оцеплена часть третьего этажа, где произошла стрельба.

По некоторым данным, ЧП в Мособлсуде произошло на заседании по делу так называемой банды ГТА, во время которого подсудимые обезоружили конвоиров и устроили стрельбу. По данным источника ТАСС, из пяти стрелявших ликвидированы трое, двое обезоружены и задержаны.