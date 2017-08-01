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Сотрудник Росгвардии и двое полицейских ранены при стрельбе в Мособлсуде

Происшествия
1 августа, 15:36 дата обновления: 1 августа, 15:48 UTC+3

Росгвардия подтвердила, что стрелявшие в Мособлсуде являются подсудимыми по делу банды GTA

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МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Сотрудник Росгвардии и двое полицейских получили ранения после стрельбы в Московском областном суде. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД по Москве Татьяна Петрова.

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"В результате происшествия сотрудник Росгвардии и двое полицейских получили ранения", - сказала она.

В Росгвардии подтвердили, что стрелявшие являются подсудимыми по делу банды GTA. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, все нападавшие нейтрализованы.

"Сегодня в Московском областном суде пятеро подсудимых по делу о так называемой банде GTA напали на сопровождавших их полицейских, завладели табельным оружием и пытались скрыться. Находившиеся в тот момент в здании суда сотрудники Сергиево-Посадского ОМОН Главного управления Росгвардии по Московской области пытались обезвредить вооруженных преступников, но те открыли по ним огонь. В ходе огневого контакта все злоумышленники были нейтрализованы", - сказал собеседник агентства.

 

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