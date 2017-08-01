Сотрудник Росгвардии и двое полицейских ранены при стрельбе в Мособлсуде

Россиянка Ласицкене претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы июляСпорт 1 августа, 15:58
Полиция расследует кражу вещей у хоккеистов "Автомобилиста" в Нижнем НовгородеСпорт 1 августа, 15:38
Керченская переправа в январе-июле сохранила пассажиропоток на уровне 3 млн человекТранспорт 1 августа, 15:31
Занять до зарплаты: микрокредиты могут стать дешевлеЭкономика и бизнес 1 августа, 15:27
Саакашвили заявил, что лишение его украинского гражданства - лучший подарок для РоссииМеждународная панорама 1 августа, 15:24
Подозреваемый в коррупции Вильяр внес залог в €300 тыс. и сможет выйти на свободуСпорт 1 августа, 15:09
Щенников: преимущество ЦСКА перед ответной игрой с АЕКом нельзя назвать комфортнымСпорт 1 августа, 15:05
Более 80% молодежи в РФ поддерживает политику ПутинаОбщество 1 августа, 15:04
Гончаренко: график позволяет ЦСКА не ротировать состав в матче с АЕКомСпорт 1 августа, 15:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Сотрудник Росгвардии и двое полицейских получили ранения после стрельбы в Московском областном суде. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД по Москве Татьяна Петрова.
"В результате происшествия сотрудник Росгвардии и двое полицейских получили ранения", - сказала она.
В Росгвардии подтвердили, что стрелявшие являются подсудимыми по делу банды GTA. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, все нападавшие нейтрализованы.
"Сегодня в Московском областном суде пятеро подсудимых по делу о так называемой банде GTA напали на сопровождавших их полицейских, завладели табельным оружием и пытались скрыться. Находившиеся в тот момент в здании суда сотрудники Сергиево-Посадского ОМОН Главного управления Росгвардии по Московской области пытались обезвредить вооруженных преступников, но те открыли по ним огонь. В ходе огневого контакта все злоумышленники были нейтрализованы", - сказал собеседник агентства.