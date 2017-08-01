"Почта России" заплатит 31 тыс. руб. штрафа за вскрытые посылки в Ростовской области

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 августа. /ТАСС/. "Почта России" выплатит административный штраф в размере 31 тыс. руб. за не доставленные адресатам посылки, упаковки от которых в конце июля в Ростове-на-Дону обнаружил местный рыбак. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Роскомнадзора по Ростовской области.
"По выявленному нарушению в отношении юридического лица ФГУП "Почта России" и должностного лица УФПС (Управления Федеральной почтовой связи - прим. ТАСС) Ростовской области были составлены протоколы об административных правонарушениях по части 3 статьи 14.1 КоАП РФ "Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением", - говорится в сообщении.
Решением Арбитражного суда Ростовской области "Почту России" привлекли к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 31 тыс. руб.
Как сообщалось ранее, партию вскрытых посылок рыбак нашел в камышах рядом с яхт-клубом "Аврал". Видеозапись с места он опубликовал на YouTube. "Почта России" сообщила тогда, что по каждому из обнаруженных отправлений проводится экспертиза, адресатам будут даны разъяснения о порядке получения компенсации, а провинившихся сотрудников уволят. О проведении проверки сообщила и полиция.
По итогам внутреннего расследования была установлена личность работника Ростовского магистрального сортировочного центра, подозреваемого в хищении почтовых отправлений. По информации регионального главка МВД, в отношении подозреваемого возбуждено дело о краже.