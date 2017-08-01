Суд в Испании одобрил выдачу США российского программиста

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МАДРИД, 1 августа. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Суд в Испании решил выдать США задержанного российского программиста Станислава Лисова. Об этом говорится в пресс-релизе Национальной судебной коллегии пиренейского королевства, поступившего во вторник в распоряжение ТАСС.
В документе отмечается, что суд "согласился удовлетворить требование об экстрадиции в Соединенные Штаты российского гражданина Станислава Лисова". В судебной коллегии уточнили, что США требуют его выдачи по подозрению в "действиях, связанных с разработкой и использованием вредоносного программного обеспечения".
Как сообщил адвокат программиста Олег Губарев, защита обжалует решение суда. "На мой взгляд, мотивов для обжалования более, чем достаточно", - отметил юрист. По его словам, "решение не отвечает ни на один юридический аргумент, приведенный защитой".
Лисов был задержан в аэропорту Барселоны 13 января по запросу Вашингтона, который затем предоставил расширенные материалы по делу россиянина. По утверждению правоохранительных органов, гражданин России вместе с другими лицами разработал и использовал "банковский троян" NeverQuest, который предназначался для получения "доступа к компьютерам различных людей и финансовых учреждений с целью кражи банковских данных, информации о кредитных картах и личных данных".