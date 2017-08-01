В Марий Эл столкнулись автобус и легковой автомобиль, есть жертвы

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Пятнадцать человек пострадали в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Марий Эл, еще двое погибли. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

По данным пресс-службы управления МВД, трое взрослых и один ребенок были госпитализированы. Взрослые доставлены в больницу Советского района, ребенок направляется в городскую больницу Йошкар-Олы.

"По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ 2110 не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с рейсовым автобусом ПАЗ Йошкар-Ола - Советский. В автобусе находились 23 пассажира. В результате ДТП 26-летний водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте. Из автобуса трое взрослых и один ребенок направлены в лечебные учреждения для прохождения обследований и оказания помощи", - отметили в правоохранительных органах.

В начале июля в Заинском районе Татарстана произошло ДТП с участием автобуса, который столкнулся с грузовиком. В результате ДТП погибли 14 человек, еще 15 пострадали.