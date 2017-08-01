В Забайкалье и части Приморья восстановлено энергоснабжение потребителей

"Спартак" победил новокузнецкий "Металлург" в Кубке губернатора Нижегородской областиСпорт 1 августа, 17:16
Сотрудники Банка Англии впервые за последние 50 лет начали забастовкуЭкономика и бизнес 1 августа, 17:16
"Ночлежка" проводит акцию по сбору воды для бездомныхСоциальная ответственность 1 августа, 17:10
Алиханов: на территории вокруг стадиона ЧМ-2018 можно дальше развивать КалининградСпорт 1 августа, 17:06
"Швабе" внедряет в производство аддитивные технологииНовости партнеров 1 августа, 17:03
Глава МО Польши обвинил в трагедии поляков Второй мировой войны "немецко-советскую махину"Международная панорама 1 августа, 17:00
Проект по профориентации начал работу в ТомскеСоциальная ответственность 1 августа, 17:00
Агаларов: поле стадиона ЧМ-2018 в Калининграде будет превосходить требования ФИФАСпорт 1 августа, 16:50
Тренер: этап КМ в Москве станет для Efimova Team подготовкой к ЧЕ на короткой водеСпорт 1 августа, 16:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Восстановлено электроснабжение потребителей в Забайкальском крае и в части Приморского, нарушенное после аварии, сообщило Минэнерго России.
"Восстановлено электроснабжение потребителей в Забайкальском крае. По состоянию на 15:44 части потребителей Приморского края (300 МВт), Амурской области (130 МВт), Хабаровского края (100 МВт) подано напряжение (суммарно 530 МВт). В 15:54 на Приморской ГРЭС включен энергоблок N5. Рабочая мощность станции восстановлена. Аварийно-восстановительные работы продолжаются", - сказано в сообщении.
Ранее ведомство сообщило, что часть бытовых потребителей в Приморском крае лишились электричества из-за аварии на Дальнем Востоке, отключенные мощности составили 1,15 тыс. МВт.
"Мощность отключенных потребителей - 1 тыс. 150 МВт. От частотной автоматики повторного включения (ЧАПВ) включено 150 МВт", - сказано в сообщении.
Ведомство отмечает, что также зафиксирован сбой в движении поездов, их количество выясняется.
По данным Минэнерго России, в 14.04 мск отключились воздушные линии 500 кВ "Бурейская ГЭС - Амурская", первая цепь ВЛ (воздушная линия) 500 кВ "Бурейская ГЭС - Хабаровская", межгосударственная ВЛ 500 кВ "Амурская - Хэйхэ", ВЛ 220 кВ "Хабаровская - Волочаевка тяговая", ВЛ 220 кВ "Хабаровская - Левобережная", из-за чего произошло разделение ОЭС Востока на две изолированные части по сечению "переход через реку Амур".
Причины аварии в настоящее время выясняются, ведутся аварийно-восстановительные работы.