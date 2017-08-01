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В Забайкалье и части Приморья восстановлено энергоснабжение потребителей

Происшествия
1 августа, 16:57 дата обновления: 1 августа, 17:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, августа. /ТАСС

Подача электричества была нарушена из-за аварии на Дальнем Востоке

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МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Восстановлено электроснабжение потребителей в Забайкальском крае и в части Приморского, нарушенное после аварии, сообщило Минэнерго России.

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"Восстановлено электроснабжение потребителей в Забайкальском крае. По состоянию на 15:44 части потребителей Приморского края (300 МВт), Амурской области (130 МВт), Хабаровского края (100 МВт) подано напряжение (суммарно 530 МВт). В 15:54 на Приморской ГРЭС включен энергоблок N5. Рабочая мощность станции восстановлена. Аварийно-восстановительные работы продолжаются", - сказано в сообщении.

Ранее ведомство сообщило, что часть бытовых потребителей в Приморском крае лишились электричества из-за аварии на Дальнем Востоке, отключенные мощности составили 1,15 тыс. МВт.

"Мощность отключенных потребителей - 1 тыс. 150 МВт. От частотной автоматики повторного включения (ЧАПВ) включено 150 МВт", - сказано в сообщении.

Ведомство отмечает, что также зафиксирован сбой в движении поездов, их количество выясняется.

По данным Минэнерго России, в 14.04 мск отключились воздушные линии 500 кВ "Бурейская ГЭС - Амурская", первая цепь ВЛ (воздушная линия) 500 кВ "Бурейская ГЭС - Хабаровская", межгосударственная ВЛ 500 кВ "Амурская - Хэйхэ", ВЛ 220 кВ "Хабаровская - Волочаевка тяговая", ВЛ 220 кВ "Хабаровская - Левобережная", из-за чего произошло разделение ОЭС Востока на две изолированные части по сечению "переход через реку Амур".

Причины аварии в настоящее время выясняются, ведутся аварийно-восстановительные работы. 

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