В Забайкалье и части Приморья восстановлено энергоснабжение потребителей

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Восстановлено электроснабжение потребителей в Забайкальском крае и в части Приморского, нарушенное после аварии, сообщило Минэнерго России.

"Восстановлено электроснабжение потребителей в Забайкальском крае. По состоянию на 15:44 части потребителей Приморского края (300 МВт), Амурской области (130 МВт), Хабаровского края (100 МВт) подано напряжение (суммарно 530 МВт). В 15:54 на Приморской ГРЭС включен энергоблок N5. Рабочая мощность станции восстановлена. Аварийно-восстановительные работы продолжаются", - сказано в сообщении.

Ранее ведомство сообщило, что часть бытовых потребителей в Приморском крае лишились электричества из-за аварии на Дальнем Востоке, отключенные мощности составили 1,15 тыс. МВт.

"Мощность отключенных потребителей - 1 тыс. 150 МВт. От частотной автоматики повторного включения (ЧАПВ) включено 150 МВт", - сказано в сообщении.

Ведомство отмечает, что также зафиксирован сбой в движении поездов, их количество выясняется.

По данным Минэнерго России, в 14.04 мск отключились воздушные линии 500 кВ "Бурейская ГЭС - Амурская", первая цепь ВЛ (воздушная линия) 500 кВ "Бурейская ГЭС - Хабаровская", межгосударственная ВЛ 500 кВ "Амурская - Хэйхэ", ВЛ 220 кВ "Хабаровская - Волочаевка тяговая", ВЛ 220 кВ "Хабаровская - Левобережная", из-за чего произошло разделение ОЭС Востока на две изолированные части по сечению "переход через реку Амур".

Причины аварии в настоящее время выясняются, ведутся аварийно-восстановительные работы.