Суд отправил под домашний арест заместителя транспортного прокурора Москвы

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МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Головинский суд Москвы заключил под домашний арест заместителя транспортного прокурора Москвы Павла Юркина, обвиняемого в попытке мошенничества. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"Суд удовлетворил ходатайство следственных органов и избрал в отношении Юркина меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 28 сентября", - сказала представитель суда.
Юркин обвиняется по части 3 ст. 30 и части 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество"). Если вина зампрокурора будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок от восьми до 15 лет, а также крупный штраф.
По данным следствия, заместитель московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Юркин днем 28 июля в своем служебном кабинете получил через посредника около 400 тыс. рублей - часть взятки общей суммой в 2 млн рублей за прекращение уголовного дела и возвращение ножа, изъятого в рамках расследования.