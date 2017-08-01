Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.08:
$ 59.85
€ 70.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд отправил под домашний арест заместителя транспортного прокурора Москвы

Происшествия
1 августа, 17:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, августа. /ТАСС

Павел Юркин заключен под стражу до 28 сентября

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Головинский суд Москвы заключил под домашний арест заместителя транспортного прокурора Москвы Павла Юркина, обвиняемого в попытке мошенничества. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следственных органов и избрал в отношении Юркина меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 28 сентября", - сказала представитель суда.

Юркин обвиняется по части 3 ст. 30 и части 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество"). Если вина зампрокурора будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок от восьми до 15 лет, а также крупный штраф.

По данным следствия, заместитель московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Юркин днем 28 июля в своем служебном кабинете получил через посредника около 400 тыс. рублей - часть взятки общей суммой в 2 млн рублей за прекращение уголовного дела и возвращение ножа, изъятого в рамках расследования.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Фото
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин
2
На Ямале из-за природных пожаров введен режим ЧС
18
Сергей Полонский - бизнесмен, скандалист, фигурант уголовного дела
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Убивали они без разбора": дело банды GTA
2
Роспотребнадзор рекомендует мыть арбузы с мылом
3
Трое членов банды GTA ликвидированы после стрельбы в Мособлсуде
4
Минздрав планирует за два года сократить дефицит врачей и медперсонала
5
На Украине проданы два российских танкера, арестованных в 2016 году
6
Работающие пенсионеры получат прибавку с 1 августа
7
Гончаренко: график позволяет ЦСКА не ротировать состав в матче с АЕКом
Темы дня
Новости партнеров
Реклама