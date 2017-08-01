Ряд регионов на Дальнем Востоке частично остались без электричества из-за аварии

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МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Ряд субъектов Дальнего Востока, кроме Камчатского края и Магаданской области, частично остались без электричества из-за перегрузки электросетей Бурейской ГЭС. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
"В Амурской области в результате перегрузки электросетей на Бурейской ГЭС произошло частичное прекращение поставок электроэнергии на субъекты Дальневосточного федерального округа, за исключением Камчатского края и Магаданской области, а также пять населенных пунктов Забайкальского края", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время проводятся работы по переподключению электросетей и подключению социально значимых и потенциально опасных объектов, а также проводятся аварийно-восстановительные работы и информирование населения. По данным Минэнерго России, в 14:04 отключились воздушные линии электропередачи 500 кВ "Бурейская ГЭС - Амурская", первая цепь ВЛ (воздушная линия) 500 кВ "Бурейская ГЭС - Хабаровская", межгосударственная ВЛ 500 кВ "Амурская - Хэйхэ", ВЛ 220 кВ "Хабаровская - Волочаевка тяговая", ВЛ 220 кВ "Хабаровская - Левобережная".
Из-за этого произошло разделение ОЭС Востока на две изолированные части. Также отключилось энергоснабжение в части населенных пунктов Приморского края, включая Первореченский и Советский районы Владивостока, передает корреспондент ТАСС. Специалисты выясняют причины аварии.