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Рабочая мощность Бурейской ГЭС в Амурской области восстановлена

Происшествия
1 августа, 17:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, августа. /ТАСС

В региональном МЧС сообщили, что "частично отключенными от электроснабжения остаются Амурская область и Хабаровский край"

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МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Рабочая мощность Бурейской ГЭС восстановлена. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС России, на территории Дальневосточного округа частично остаются без электроэнергии Амурская область и Хабаровский край.

"По состоянию на 16:40 мск рабочая мощность Бурейской ГЭС восстановлена. На территории Дальневосточного федерального округа остаются частично отключенными от электроснабжения Амурская область, 118 населенных пунктах с населением более 213 тыс. человек, и Хабаровский край, 103 населенных пункта с населением более 400 тыс. человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, из-за аварии в электросетях на Забайкальской и Дальневосточной ж/д произошли задержки восьми пассажирских и одного пригородного поездов, движение в настоящее время восстановлено. Проводятся аварийно-восстановительные работы.

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