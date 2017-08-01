Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.08:
$ 59.85
€ 70.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд в Москве арестовал имущество убитого экс-депутата Вороненкова

Происшествия
1 августа, 17:46 UTC+3

В постановлении речь идет о гараже, машиноместе и большом количестве драгоценностей и мужских часов

Поделиться
Материал из 1 страницы
Здание Басманного суда

Здание Басманного суда

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 1 августа, /ТАСС/. Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на имущество убитого в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Андрей Гривцов.

"Басманный суд Москвы наложил арест на имущество Вороненкова. В постановлении речь идет о гаражном боксе, машиноместе и большом количестве драгоценностей и мужских часов, изъятых при выемке из сейфовой ячейки его супруги Максаковой", - сказал защитник.

Читайте также новости по теме:
Ситуация вокруг экс-депутата ГД Дениса Вороненкова
© Петр Сивков/ТАСС

Адвокат Вороненкова заявил, что экс-депутат получал угрозы в РФ

Кто такой Денис Вороненков

Мария Максакова не будет обжаловать увольнение из Гнесинки

Адвокат также заявил, что обжалует это решение в Мосгорсуде. "Мы только сегодня об этом узнали и обжалуем это решение в ближайшее время, подав соответствующее ходатайство, поскольку арест накладывается для обеспечения исполнения приговора, а в данном случае приговор в отношении мертвого человека вынести нельзя", - пояснил защитник.

Гривцов добавил, что семья Вороненкова не возражает против окончания уголовного преследования в связи со смертью экс-депутата. "Максакова, дети и мама Дениса не возражают о прекращении [уголовного преследования] из-за его смерти, и по закону дело должно было прекращено", - подчеркнул юрист. В свою очередь, срок следствия по делу о мошенничестве уже продлен до 24 октября.

Экс-депутат был убит в Киеве 23 марта. Вороненков в сопровождении охраны выходил из здания гостиницы, когда к нему подошел неизвестный и несколько раз выстрелил в него из пистолета. Затем произошла перестрелка между убийцей и охранником экс-депутата, в результате чего они получили ранения и были госпитализированы. Позднее убийца скончался в больнице.

В декабре 2014 года СК РФ направил в Госдуму материалы о лишении Вороненкова депутатской неприкосновенности в связи с уголовным делом по факту рейдерского захвата здания в центре Москвы. В апреле 2015 года СК отправил в Генпрокуратуру документы на привлечение его к ответственности в качестве обвиняемого.

15 февраля 2017 года вынесено постановление о привлечении экс-депутата в качестве обвиняемого по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 170.1 ("Организация фальсификации государственного реестра юридических лиц") и ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество") УК РФ. В октябре 2016 года он уехал на Украину, 3 марта Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест Вороненкова, объявленного в международный розыск.

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Вороненков, Денис Николаевич
Темы
Убийство Дениса Вороненкова Ситуация вокруг экс-депутата ГД Дениса Вороненкова
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Фото
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин
2
На Ямале из-за природных пожаров введен режим ЧС
18
Сергей Полонский - бизнесмен, скандалист, фигурант уголовного дела
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На Украине проданы два российских танкера, арестованных в 2016 году
2
Полицейские назначили служебную проверку после стрельбы в Мособлсуде
3
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
4
Минздрав планирует за два года сократить дефицит врачей и медперсонала
5
СК проверит на нарушения организаторов конвоя подсудимых из банды GTA
6
Турбины раздора: сможет ли российская энергетика найти замену Siemens
7
"Убивали они без разбора": дело банды GTA
Темы дня
Новости партнеров
Реклама