Суд в Москве арестовал имущество убитого экс-депутата Вороненкова

МОСКВА, 1 августа, /ТАСС/. Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на имущество убитого в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Андрей Гривцов.

"Басманный суд Москвы наложил арест на имущество Вороненкова. В постановлении речь идет о гаражном боксе, машиноместе и большом количестве драгоценностей и мужских часов, изъятых при выемке из сейфовой ячейки его супруги Максаковой", - сказал защитник.

Адвокат также заявил, что обжалует это решение в Мосгорсуде. "Мы только сегодня об этом узнали и обжалуем это решение в ближайшее время, подав соответствующее ходатайство, поскольку арест накладывается для обеспечения исполнения приговора, а в данном случае приговор в отношении мертвого человека вынести нельзя", - пояснил защитник.

Гривцов добавил, что семья Вороненкова не возражает против окончания уголовного преследования в связи со смертью экс-депутата. "Максакова, дети и мама Дениса не возражают о прекращении [уголовного преследования] из-за его смерти, и по закону дело должно было прекращено", - подчеркнул юрист. В свою очередь, срок следствия по делу о мошенничестве уже продлен до 24 октября.

Экс-депутат был убит в Киеве 23 марта. Вороненков в сопровождении охраны выходил из здания гостиницы, когда к нему подошел неизвестный и несколько раз выстрелил в него из пистолета. Затем произошла перестрелка между убийцей и охранником экс-депутата, в результате чего они получили ранения и были госпитализированы. Позднее убийца скончался в больнице.

В декабре 2014 года СК РФ направил в Госдуму материалы о лишении Вороненкова депутатской неприкосновенности в связи с уголовным делом по факту рейдерского захвата здания в центре Москвы. В апреле 2015 года СК отправил в Генпрокуратуру документы на привлечение его к ответственности в качестве обвиняемого.

15 февраля 2017 года вынесено постановление о привлечении экс-депутата в качестве обвиняемого по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 170.1 ("Организация фальсификации государственного реестра юридических лиц") и ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество") УК РФ. В октябре 2016 года он уехал на Украину, 3 марта Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест Вороненкова, объявленного в международный розыск.