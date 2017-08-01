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Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего мэра Йошкар-Олы

Происшествия
1 августа, 18:11 дата обновления: 1 августа, 18:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, августа. /ТАСС

Павел Плотников обвиняется во взяточничестве и незаконном предпринимательстве

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МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего мэра Йошкар-Олы Павла Плотникова, обвиняемого во взяточничестве и незаконном предпринимательстве. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

"Исполняющий обязанности генпрокурора РФ Александр Буксман утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего мэра Йошкар-Олы. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 289 УК РФ ("Незаконное участие в предпринимательской деятельности"), п. "г" ч. 4 и п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взяток в крупном размере")", - сказал он.

По версии следствия, являясь первым заместителем мэра Йошкар-Олы, а впоследствии и мэром этого города, Плотников с 2005 года по 2015 год через доверенное лицо участвовал в управлении ООО "Региональная управляющая компания". С 2012 года по 2015 год он учредил ООО "Столица-Строй" и участвовал в его управлении также через доверенных лиц. Одновременно указанным организациям чиновник предоставлял льготы, преференции и осуществлял покровительство их коммерческой деятельности.

Кроме того, как полагает следствие, экс-мэр получил от одного из своих доверенных лиц взятки в виде имущества - трех построенных гаражей в Йошкар-Оле общей стоимостью более 1,5 млн рублей за оказание ему содействия в решении административных вопросов.

В настоящее время обвиняемый содержится под стражей. После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Йошкар-Олу для рассмотрения по существу.

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