Владельцы дилера Bombardier в Петербурге объявлены в розыск за неуплату налогов

Цена барреля нефти марки Brent опустилась ниже $51 впервые с 27 июляЭкономика и бизнес 1 августа, 19:00
От дружбы до санкций: как меняются отношения США и Китая в эпоху ТрампаМеждународная панорама 1 августа, 19:00
ВДВ предполагают переодеть в экипировку "Ратник" до конца 2017 годаАрмия и ОПК 1 августа, 18:59
Случаи стрельбы с человеческими жертвами в российских судах. ДосьеБиографии и справки 1 августа, 18:54
Михаил Вилков рассудит "Зенит" и "Спартак" в матче РФПЛСпорт 1 августа, 18:53
Всероссийская интернет-премия "Прометей-2017" начала прием заявокОбщество 1 августа, 18:51
Экологи напомнили о долге людей перед ЗемлейСоциальная ответственность 1 августа, 18:51
Пловец Морозов до Олимпиады-2020 не собирается пропускать важные международные стартыСпорт 1 августа, 18:49
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в РоссииЭкономика и бизнес 1 августа, 18:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Следственный комитет объявил в федеральный розыск собственников компании "Росан Трэйд", которая до 2016 года была дистрибьютором канадской компании Bombardier в Петербурге, по делу об уклонении от уплаты налогов на сумму более 1 млрд рублей. Об этом сообщает во вторник пресс-служба главного следственного управления (ГСУ) СК по Петербургу.
"В июле 2017 года Роман Каневский и Андрей Кушуль объявлены в федеральный розыск, и им заочно предъявлено обвинение в совершении указанного преступления", - сообщает ГСУ. По версии следствия, обвиняемые, являясь фактическими собственниками "Росан Трэйд", включили в налоговые декларации компании за 2012 и 2013 годы заведомо ложные сведения, что повлекло неуплату налогов на сумму более 1 миллиарда рублей. На имущество обвиняемых наложен арест.
Bombardier Recreational Products (BRP) - известный на международном рынке производитель квадроциклов, катеров, вездеходров и другой техники. Штаб-квартира компании расположена в Канаде.