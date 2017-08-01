Владельцы дилера Bombardier в Петербурге объявлены в розыск за неуплату налогов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Следственный комитет объявил в федеральный розыск собственников компании "Росан Трэйд", которая до 2016 года была дистрибьютором канадской компании Bombardier в Петербурге, по делу об уклонении от уплаты налогов на сумму более 1 млрд рублей. Об этом сообщает во вторник пресс-служба главного следственного управления (ГСУ) СК по Петербургу.

"В июле 2017 года Роман Каневский и Андрей Кушуль объявлены в федеральный розыск, и им заочно предъявлено обвинение в совершении указанного преступления", - сообщает ГСУ. По версии следствия, обвиняемые, являясь фактическими собственниками "Росан Трэйд", включили в налоговые декларации компании за 2012 и 2013 годы заведомо ложные сведения, что повлекло неуплату налогов на сумму более 1 миллиарда рублей. На имущество обвиняемых наложен арест.

Bombardier Recreational Products (BRP) - известный на международном рынке производитель квадроциклов, катеров, вездеходров и другой техники. Штаб-квартира компании расположена в Канаде.