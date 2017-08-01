Полицейские назначили служебную проверку после стрельбы в Мособлсуде

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Подмосковные полицейские назначили служебную проверку после стрельбы в Московском областном суде, в результате которого пострадали сотрудник Росгвардии и двое полицейских. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы ГУМВД по Московской области Татьяна Петрова.

"По факту случившегося руководством ГУ МВД России по Московской области назначено проведение служебной проверки", - сказала она.

Петрова также сообщила, что сотрудники полиции предотвратили побег из-под стражи фигурантов дела банды GTA. Трое стрелявших были ликвидированы ответным огнем.

Подсудимых везли в зал суда на лифте, "при открытии лифта арестованные открыли стрельбу по полицейским и сотрудникам Росгвардии, однако ответным огнем трое из них сотрудниками полиции были ликвидированы, двое ранены", рассказала Петрова. "Таким образом полицейские предотвратили побег из-под стражи подозреваемых в совершении особо тяжких преступлений", - сказала она.

По факту случившегося руководством ГУ МВД России по Московской области назначено проведение служебной проверки.

В ходе стрельбы, которую открыли отобравшие у конвоиров оружие подсудимые по делу банды GTA, пострадали сотрудник Росгвардии и двое полицейских.

Участники банды обвиняются в серии убийств водителей на дорогах Москвы, Подмосковья и Калужской области в 2012-2014 годах и обвиняются в убийствах 17 человек и в двух покушениях, а также в бандитизме, разбоях, незаконном изготовлении и хранении оружия и похищении документов.