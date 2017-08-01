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Защита программиста Лисова считает, что его права были нарушены

Происшествия
1 августа, 19:01 UTC+3 МАДРИД /Корр. ТАСС, Екатерина Воробьева

Ранее стало известно, что испанский суд "согласился удовлетворить требование об экстрадиции" Лисова в США

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МАДРИД, 1 августа. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Защита задержанного российского программиста Станислава Лисова, которого испанский суд разрешил экстрадировать в США, считает, что права его клиента были нарушены. Об этом ТАСС сообщили во вторник в посольстве РФ в Мадриде.

Там отметили, что диппредставительство "находится на связи с адвокатами Лисова, которые в настоящее время детально изучают решение суда". "По их мнению, были нарушены права россиянина, что дает стороне защиты основания для обжалования данного судебного решения, в случае его одобрения на заседании Национальной судебной палаты Испании ориентировочно в сентябре текущего года", - добавили в посольстве.

Ранее стало известно, что испанский суд "согласился удовлетворить требование об экстрадиции" Лисова в США. Вслед за этим адвокат россиянина Олег Губарев заявил, что защита обжалует решение о выдаче.

Россиянин был задержан в аэропорту Барселоны 13 января по запросу Вашингтона, который затем предоставил расширенные материалы по делу Лисова. По утверждению правоохранительных органов, гражданин России вместе с другими лицами разработал и использовал "банковский троян" NeverQuest, который предназначался для получения "доступа к компьютерам различных людей и финансовых учреждений с целью кражи банковских данных, информации о кредитных картах и личных данных".

Как ранее заявил Губарев, в разговоре с ним россиянин сказал, что "не знает, что послужило основанием для подозрений со стороны властей США". Гражданин РФ подчеркнул, что "не совершал никаких противоправных действий", отметил адвокат.

В случае экстрадиции в США Лисову грозит до 35 лет лишения свободы.

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