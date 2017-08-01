Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.08:
$ 59.85
€ 70.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Больного гепатитом сироту в ярославском детдоме не лечили больше года, возбуждено дело

Происшествия
1 августа, 19:23 UTC+3 ТАСС

Ребенку полагалась бесплатная медицинская помощь за счет бюджета

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 1 августа. Следственное управление СК по Ярославской области возбудило уголовное дело по факту длительного неоказания помощи воспитаннику детдома, который болен гепатитом С. Как пояснили в пресс-службе ведомства, он нуждался в лечении не реже одного раза в шесть месяцев, однако администрация учреждения более года игнорировала болезнь ребенка.

Смотрите также
Схема ВОЗ по вовлеченности стран в борьбу с гепатитом

Как защититься от гепатита: пути заражения и способы профилактики

"Управлением СК РФ по Ярославской области по материалам органов прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту длительного непринятия мер к лечению ребенка-сироты со стороны администрации детского дома", - говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, в июне 2016 года у ребенка в одном из детских домов Ярославской области диагностировали гепатит С. По закону детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, должна оказываться бесплатная медицинская помощь за счет бюджета.

"В соответствии с медицинскими показаниями, воспитанник нуждался в стационарном лечении не реже одного раза в шесть месяцев, однако администрация детдома более года не принимала никаких мер для лечения ребенка", - отметили в ведомстве.

По информации областной прокуратуры, аналогичные нарушения по лечению детей, оставшихся без попечения родителей, также выявлены еще в нескольких детдомах региона. В частности, прокуратура обнаружила, что в 2016 году 12 детей с нервными расстройствами, которым по закону положено бесплатное лечение, не направлялись в санатории, еще 12 воспитанников детдомов были направлены в медучреждения не по профилю их заболевания.

"По результатам данных проверок возбуждено шесть дел об административных правонарушениях", - добавили в свою очередь в пресс-службе ярославской областной прокуратуры.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Фото
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин
2
На Ямале из-за природных пожаров введен режим ЧС
18
Сергей Полонский - бизнесмен, скандалист, фигурант уголовного дела
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Истребители НАТО осуществили перехват трех самолетов РФ над Балтикой
2
Захарова: увязка сокращения числа дипломатов США с оформлением виз не выдерживает критики
3
На Украине проданы два российских танкера, арестованных в 2016 году
4
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
5
В Томске задержан мужчина, обезглавивший девушку
6
Минздрав планирует за два года сократить дефицит врачей и медперсонала
7
КРЭТ: мы будем выжигать "глаза" ракетам, которые на нас "смотрят"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама