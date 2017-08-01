Больного гепатитом сироту в ярославском детдоме не лечили больше года, возбуждено дело

ТАСС, 1 августа. Следственное управление СК по Ярославской области возбудило уголовное дело по факту длительного неоказания помощи воспитаннику детдома, который болен гепатитом С. Как пояснили в пресс-службе ведомства, он нуждался в лечении не реже одного раза в шесть месяцев, однако администрация учреждения более года игнорировала болезнь ребенка.

"Управлением СК РФ по Ярославской области по материалам органов прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту длительного непринятия мер к лечению ребенка-сироты со стороны администрации детского дома", - говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, в июне 2016 года у ребенка в одном из детских домов Ярославской области диагностировали гепатит С. По закону детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, должна оказываться бесплатная медицинская помощь за счет бюджета.

"В соответствии с медицинскими показаниями, воспитанник нуждался в стационарном лечении не реже одного раза в шесть месяцев, однако администрация детдома более года не принимала никаких мер для лечения ребенка", - отметили в ведомстве.

По информации областной прокуратуры, аналогичные нарушения по лечению детей, оставшихся без попечения родителей, также выявлены еще в нескольких детдомах региона. В частности, прокуратура обнаружила, что в 2016 году 12 детей с нервными расстройствами, которым по закону положено бесплатное лечение, не направлялись в санатории, еще 12 воспитанников детдомов были направлены в медучреждения не по профилю их заболевания.

"По результатам данных проверок возбуждено шесть дел об административных правонарушениях", - добавили в свою очередь в пресс-службе ярославской областной прокуратуры.