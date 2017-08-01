Мособлсуд: члены банды GTA обезоружили сотрудников конвоя и взяли их в заложники

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Члены банды GTA не только обезоружили сотрудников конвоя, но, взяв их в заложники, вывели в зал судебного заседания.

Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Наталья Осипова.

"Находясь в лифте, на третьем этаже здания суда подсудимые совершили нападение на двоих конвойных сотрудников полиции, одна из которых женщина, завладели их табельным оружием, взяли в заложники и вывели в зал судебного заседания на третьем этаже. Сотрудники полиции и Росгвардии, находившиеся в зале, преградили преступникам путь. Пытаясь вырваться из зала, преступники открыли стрельбу на поражение", - сказала она.

В результате перестрелки был ранен сотрудник Росгвардии, ответным огнем ликвидированы трое бандитов - Абдумуким Мамадчонов, Мирзомавлон Мирзошарипов и Холик Субханов. Последний является родным братом убитого в ходе задержания в 2014 году организатора банды Убайдуллы Субханова.

Двое напавших - Фазлитдин Хасанов и Зафарджон Гулямов - были ранены. Осипова подчеркнула, что остальные подсудимые не принимали участия в нападении, поскольку находились в зале судебного заседания на четвертом этаже.

Мособлсуд 8 августа продолжит рассмотрение уголовного дела участников банды, обвиняемых в 17 убийствах водителей, совершенных на территории Москвы, Московской и Калужской областей, а также бандитизме, разбоях и иных тяжких преступлениях. Судебный процесс начался в июле прошлого года, в настоящее время в судебном процессе идет допрос свидетелей, подсудимых, потерпевших, а также исследуются другие доказательства по делу.