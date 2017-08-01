В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5

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ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на северо-востоке Японии.
По данным метеорологического управления страны, эпицентр находился в соседней с Токио префектуре Ибараки, очаг залегал на глубине 10 км.
Информация о пострадавших или разрушениях не поступала. Объявлялась угроза цунами, однако через несколько минут после землетрясения предупреждение было снято.
Мощные подземные толчки ощущались в центральной и северо-восточной части японского острова Хонсю, включая столичный регион. В здании представительства ТАСС в Токио сильно дрожали стены и раскачивалась мебель.