Сбой в энергосистеме Дальнего Востока произошел из-за короткого замыкания в сетях

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МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Причиной нарушения энергоснабжения на Дальнем Востоке стало короткое замыкание на одной из линий электропередачи, сообщили журналистам в пресс-службе Минэнерго России.
"Нарушения в работе объединенной энергосистемы (ОЭС) Востока произошли из-за короткого замыкания на одной из линий электропередачи 220 кВ", - отметили в ведомстве.
По данным Минэнерго, в 14:04 мск отключились воздушные линии 500 кВ "Бурейская ГЭС - Амурская", первая цепь ВЛ (воздушная линия) 500 кВ "Бурейская ГЭС - Хабаровская", межгосударственная ВЛ 500 кВ "Амурская - Хэйхэ", ВЛ 220 кВ "Хабаровская - Волочаевка тяговая", ВЛ 220 кВ "Хабаровская - Левобережная", из-за чего произошло разделение ОЭС Востока на две изолированные части по сечению "переход через реку Амур". Частота в западной части ОЭС Востока снижалась до 47,2 Гц.
Из-за аварии был зафиксирован сбой в движении поездов, около 500 тыс. россиян остались без света, также временно прекращен экспорт электроэнергии из России в Китай в объеме около 477 МВт.