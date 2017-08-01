Дело о гибели школьника в ДТП в Башкирии проконтролируют в центральном аппарате СК

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МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил взять на контроль в центральном аппарате СК уголовное дело по факту гибели и ранения двух школьников в ДТП в Башкортостане. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Председатель СК РФ поручил следователям детально отработать версию об умышленном наезде мужчины на подростков, озвученную ранее в средствах массовой информации", - сообщила она.
По версии следствия, днем 31 июля 35-летний житель Челябинской области, отдыхая недалеко от деревни Кучуково Учалинского района, сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и столкнулся с мотоциклом Stels под управлением 13-летнего подростка.
В результате аварии водитель мотоцикла погиб на месте, а его 12-летний пассажир получил перелом ноги. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Подозреваемый задержан.