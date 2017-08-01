В Ростове-на-Дону столкнулись маршрутка и троллейбус

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 августа. /ТАСС/. Маршрутное такси и троллейбус столкнулись на проспекте Нагибина в Ростове-на-Дону, пять человек пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

"По предварительной информации, водитель маршрутного такси не выдержал безопасное расстояние и допустил столкновение с троллейбусом. В результате ДТП пять пассажиров были госпитализированы с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства произошедшего.