В Ростове-на-Дону столкнулись маршрутка и троллейбус

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 августа. /ТАСС/. Маршрутное такси и троллейбус столкнулись на проспекте Нагибина в Ростове-на-Дону, пять человек пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
"По предварительной информации, водитель маршрутного такси не выдержал безопасное расстояние и допустил столкновение с троллейбусом. В результате ДТП пять пассажиров были госпитализированы с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства произошедшего.