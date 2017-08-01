СК проверит сообщения в СМИ о якобы незаконных действиях судьи под Ростовом

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию в СМИ о, предположительно, противоправной деятельности судьи арбитражного суда Ростовской области Ларисы Чебановой. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Сегодня в эфире одной из радиостанций были озвучены сведения о, возможно, незаконной деятельности судьи арбитражного суда Ростовской области Ларисы Чебановой. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Ростовской области организовать проверку по информации СМИ и принять меры к установлению всех обстоятельств озвученных доводов", - сообщила Петренко.

Ранее ряд СМИ сообщил, что Чебанова рассматривала дела с участием одного из предприятий концерна "Покровский", совладельцем которого является ее муж. По данным СМИ, дела с участием данного концерна рассматривались в суде 74 раза, и решались они в пользу "Покровского". Кроме того, по информации СМИ, Чебанова не указывала в декларации о доходах данных о заграничной компании.

Комментарием самой судьи ТАСС пока не располагает.