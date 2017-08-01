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Защита программиста Лисова готова обратиться в Конституционный суд Испании

Происшествия
1 августа, 23:39 UTC+3 ТАСС

Сторона защиты не получила ответа ни на один поставленный вопрос о многочисленных, на ее взгляд, нарушениях как в самом экстрадиционном процессе, так и в присланных американской стороной документах

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ТАСС, 1 августа. Защита российского программиста Станислава Лисова готова обратиться в Конституционный суд Испании, чтобы доказать незаконность принятого во вторник судом нижней инстанции решения о его выдаче Соединенным Штатам, где его обвиняют в киберпреступлениях. Об этом говорится в поступившем во вторник в ТАСС заявлении адвоката Лисова Олега Губарева.

"Сегодня защита Станислава Лисова получила решение 4-го отдела Суда по уголовным делам Национальной судебной палаты, в котором вышеуказанный судебный орган считает возможным выдачу нашего подзащитного в США. Это ни в коем случае не окончательное решение, и оно будет обжаловано в начале сентября, - заявил защитник россиянина. - Считаем, что для этого есть достаточно аргументов, и первый из них - обязанность мотивировать судебные решения".

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Сторона защиты не получила ответа ни на один поставленный вопрос о многочисленных, на ее взгляд, нарушениях как в самом экстрадиционном процессе, так и в присланных американской стороной документах, отметил Губарев. "Надеемся, что следующая инстанция обратит внимание на юридическую аргументацию и, наконец, даст должную оценку серьезным несостыковкам в этом деле, - продолжил адвокат Лисова. - В противном случае мы уже заявили о намерении обратиться в Конституционный суд Испании".

Россиянин был задержан в аэропорту Барселоны 13 января по запросу Вашингтона, который затем предоставил расширенные материалы по делу Лисова. По утверждению правоохранительных органов, гражданин России вместе с другими лицами разработал и использовал "банковский троян" NeverQuest, который предназначался для получения "доступа к компьютерам различных людей и финансовых учреждений с целью кражи банковских данных, информации о кредитных картах и личных данных".

Как ранее заявил Губарев, в разговоре с ним россиянин сказал, что "не знает, что послужило основанием для подозрений со стороны властей США". Гражданин РФ подчеркнул, что "не совершал никаких противоправных действий", отметил адвокат.

В случае экстрадиции в США Лисову грозит до 35 лет лишения свободы.

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