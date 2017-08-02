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Суд в Москве решил выдворить из России журналиста "Новой газеты" Али Феруза

Происшествия
2 августа, 0:03 дата обновления: 2 августа, 0:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, августа. /ТАСС

Ему также назначен административный штраф в размере 5 тыс. рублей

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МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Басманный суд принял решение о выдворении корреспондента "Новой газеты" Худоберди Нурматова (псевдоним - Али Феруз), являющегося гражданином Узбекистана, который был задержан во вторник рядом с редакцией издания в Москве. Как передает корреспондент ТАСС из зала суда, ему также назначен административный штраф в размере 5 тыс. рублей.

"До вступления постановления в законную силу содержать Нурматова в Центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД по Москве", - огласил решение судья Артур Карпов.

Таким образом, суд признал его виновным по части 3.1 статьи 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в РФ"). Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере от 5 тыс. до 7 тыс. рублей с административным выдворением за пределы России.

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Как сообщала "Новая газета", Нурматов был задержан во вторник рядом с редакцией и после доставлен сотрудниками МВД в ОВД Басманного района для установления личности. В издании добавили, что накануне Нурматов подал в суд апелляционную жалобу на отказ МВД предоставить ему временное убежище в России.

В марте Нурматов был задержан из-за нарушения правил въезда или режима пребывания в России, на него был составлен административный протокол, но он не явился в суд.

Позиции сторон

В ходе судебного заседания была допрошена в качестве свидетеля корреспондент "Новой газеты" Елена Костюченко, которая дала обвиняемому положительную характеристику. Защита обвиняемого в свою очередь просила отказать в выдворении Нурматова в связи с тем, что в Узбекистане ему угрожает опасность. "Моему подзащитному угрожает опасность на родине, существует реальная опасность его жизни и здоровью", - заявил адвокат Филипп Шишов.

Представитель столичной полиции отметил, что в отношении обвиняемого протокол об административном правонарушении был составлен обоснованно. "О предоставлении временного убежища в Москве Нурматов в ГУ МВД по Москве не обращался", - подчеркнул сотрудник МВД. "Данный гражданин находится без документов незаконно на территории России длительное время", - добавил он.

Сам журналист отверг все обвинения и заявил, что обращался за убежищем в ГУ МВД по Московской области. "На территории России нахожусь легально уже более трех лет, ожидая рассмотрения моей жалобы о временном убежище в стране", - сказал он. Нурматов также отметил, что его мать, сестра и брат - граждане РФ. "В 2008 году меня похитили и пытали в Узбекистане, поэтому возвращаться туда я не намерен", - заявил журналист.

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