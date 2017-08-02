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В Костроме при столкновении автобуса и трех легковушек пострадали около 20 человек

Происшествия
2 августа, 0:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, августа. /ТАСС

Один человек находится в тяжелом состоянии, семь госпитализированы

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МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Около 20 человек пострадали в результате столкновения автобуса и трех легковых автомобилей в Костроме. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД по Костромской области.

"Во вторник вечером в Костроме столкнулись четыре транспортных средства: автобус ПАЗ, два автомобиля Renault и ВАЗ-2115. В результате столкновения один человек находится в тяжелом состоянии, семь человек госпитализированы и около 10 обратились для диагностики в медицинские учреждения", - сказал собеседник агентства.

Полицейские устанавливают причины ДТП. Ситуация находится на контроле у губернатора.

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