В Костроме при столкновении автобуса и трех легковушек пострадали около 20 человек

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Около 20 человек пострадали в результате столкновения автобуса и трех легковых автомобилей в Костроме. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД по Костромской области.

"Во вторник вечером в Костроме столкнулись четыре транспортных средства: автобус ПАЗ, два автомобиля Renault и ВАЗ-2115. В результате столкновения один человек находится в тяжелом состоянии, семь человек госпитализированы и около 10 обратились для диагностики в медицинские учреждения", - сказал собеседник агентства.

Полицейские устанавливают причины ДТП. Ситуация находится на контроле у губернатора.