В Костроме при столкновении автобуса и трех легковушек пострадали около 20 человек

Финал волейбольного Гран-при стартует в Китае без участия сборной РоссииСпорт 2 августа, 0:39
Карякин и Карлсен сыграют на шахматном супертурнире в американском Сент-ЛуисеСпорт 2 августа, 0:30
ЦСКА сыграет с АЕКом за путевку в стыковые матчи футбольной Лиги чемпионовСпорт 2 августа, 0:21
Сенат США утвердил Кристофера Рея новым главой ФБРМеждународная панорама 2 августа, 0:18
Конгресс IAAF обсудит вопрос восстановления Всероссийской федерации легкой атлетикиСпорт 2 августа, 0:16
Чем вооружена "крылатая пехота" РоссииАрмия и ОПК 2 августа, 0:05
День Воздушно-десантных войск РФ. ДосьеБиографии и справки 2 августа, 0:01
"Ливерпуль" разгромил "Баварию" в матче предсезонного турнираСпорт 1 августа, 23:30
Джоан Роулинг извинилась за критику в адрес ТрампаОбщество 1 августа, 23:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Около 20 человек пострадали в результате столкновения автобуса и трех легковых автомобилей в Костроме. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД по Костромской области.
"Во вторник вечером в Костроме столкнулись четыре транспортных средства: автобус ПАЗ, два автомобиля Renault и ВАЗ-2115. В результате столкновения один человек находится в тяжелом состоянии, семь человек госпитализированы и около 10 обратились для диагностики в медицинские учреждения", - сказал собеседник агентства.
Полицейские устанавливают причины ДТП. Ситуация находится на контроле у губернатора.