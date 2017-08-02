Ростехнадзор начал проверку после массового отключения электроэнергии на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 2 августа. /ТАСС/. Дальневосточное управление Ростехнадзора начало проверку по факту массового отключения электроэнергии в четырех регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО). Об этом сообщает в среду пресс-служба ведомства.

"Дальневосточное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) создало комиссию для расследования причин аварии, произошедшей в энергосистемах Дальнего Востока. Комиссия Ростехнадзора приступила к расследованию причин случившегося, результаты ее работы будут опубликованы", - говорится в сообщении.

Авария произошла 1 августа в 14:04 мск (21:04 по местному времени) на воздушных линиях электропередачи в Амурской области. Она спровоцировала временное прекращение энергоснабжения в четырех регионах - Амурской области, Хабаровском и Приморском краях, Еврейской автономной области. Также была прекращена поставка электроэнергии из России в Китай. По предварительным данным, причиной могло стать короткое замыкание.

В настоящее время энергоснабжение восстановлено полностью, за исключением отдельных домов. Так, в Амурской области, по данным областного управления МЧС, в городе Свободный во время отключения произошли аварии на малых сетях. Ремонтные работы начнутся утром в среду, так как их невозможно было провести в ночное время.

Как сообщили в пресс-службе администрации Приморья, в крае в зону отключения попали примерно 430 тыс. человек. В Хабаровском крае - около 300 тыс. человек. Еще около 100 тыс. человек оставались без света в Амурской области. В общей сложности регионы оставались без энергоснабжения от 1,5 до 2 часов.