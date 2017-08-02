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B Германии дерево упало на палатку с детьми в результате бури

Происшествия
2 августа, 5:57 UTC+3 ТАСС

Удар молнии попал в дерево и повалил его на палатку, в которой находились дети, спящие под открытым небом

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ТАСС, 2 августа. Как минимум один ребенок погиб и четверо получили ранения из-за урагана, обрушившегося в ночь на среду на палаточный лагерь с детьми на юге Германии. Об этом сообщает агентство DPA.

Инцидент произошел в окрестностях городка Рикенбах в федеральной земле Баден - Вюртемберг. Группа из 21 ребенка и четырех воспитателей разбила палаточный лагерь под открытым небом. Ночью началась буря, в ствол одного из деревьев на территории лагеря ударила молния, из-за чего растение упало на палатку с детьми. Один из четырех пострадавших несовершеннолетних находится в критическом состоянии, отмечает агентство.

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