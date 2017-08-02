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На Дальнем Востоке из-за аварии без света оставались более 1,5 млн человек

Происшествия
2 августа, 7:46 UTC+3 БЛАГОВЕЩЕНСК БЛАГОВЕЩЕНСК 2, августа. /ТАСС

Авария произошла из-за короткого замыкания на одной из линий электропередачи

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© Юрий Смитюк/ТАСС

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 августа. /ТАСС/. Крупная авария в энергосистеме на Дальнем Востоке временно оставила без света во вторник более 1,5 млн человек. Об этом журналистам сообщили в среду филиале АО "СО ЕЭС".

"Энергоавария затронула более 1,5 млн человек. Авария произошла в 14:07 по мск, и окончательно все потребители были подключены в 17:56 мск. На данный момент все системы работают нормально", - сказал главный диспетчер регионального диспетчерского управления энергосистемы Амурской области (филиал АО "СО ЕЭС") Борис Васильев.

Авария произошла из-за короткого замыкания на одной из линий электропередачи 220 кВ. В Амурской области без энергоснабжения остались 439 тыс. человек, в Южной Якутии - 39 тыс. человек, Хабаровском крае и ЕАО - 715 тыс. человек, в Приморском крае - 430 тыс. человек.

Как сообщила пресс-служба Дальневосточной распределительной сетевой компании, из-за аварии отключились пять высоковольтных линий на различных гидроэлектростанциях. Также были понижены до нуля нагрузки на Благовещенской ТЭЦ, Зейская ГЭС снизила нагрузку вдвое - с 500 МВт до 240 МВт, и персонал ГЭС отключил гидрогенераторы мощностью 225 и 215 МВт соответственно.

В Приморском крае потребители находились без электричества 2 часа 49 минут, в Хабаровском крае - 4 часа 3 минуты, в ЕАО - 1 час 59 минут, в Амурской области - 3 часа 23 минуты, в Южной Якутии - 1 час 17 минут.

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