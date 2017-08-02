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В Иркутске скорая с пациентом сбила женщину на пешеходном переходе

Происшествия
2 августа, 9:25 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 2, августа. /ТАСС

Машина двигалась с места другого ДТП, где пострадали пять человек

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ИРКУТСК, 2 августа. /ТАСС/. Полиция Иркутской области проводит проверку по факту ДТП с каретой скорой помощи, в результате которого пострадал пешеход, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, скорая двигалась с места аварии в Шелеховском районе, где утром на трассе Р-258 Байкал столкнулись четыре транспортных средства. Пострадавшими в той аварии оказались пять человек, в том числе двое детей.

"Пострадавшая несовершеннолетняя была направлена на госпитализацию в больницу Иркутска для оказания ей срочной медицинской помощи. При следовании со включенными звуковыми сигналами и проблесковыми маяками к месту госпитализации в районе ул. Маршала Конева водитель не смог вовремя затормозить перед внезапно вышедшей на пешеходный переход женщиной и совершил наезд на нее", - сказали в пресс-службе.

Поскольку ребенку в скорой требовалась срочная госпитализация, машина продолжила движение, оставив с пострадавшей женщиной фельдшера. Ей была оказана медицинская помощь, сейчас она также госпитализирована.

"Сейчас полиция проводит по данным фактам всестороннюю проверку", - добавили в ведомстве.

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