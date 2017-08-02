В Мексике объявлена тревога из-за кражи прибора с радиоактивным элементом

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ТАСС, 2 августа. Тревога объявлена в Мексике на территории северного штата Нуэво-Леон в связи с кражей денситометра, для работы которого используется радиоактивный элемент. Как сообщило агентство EFE, мексиканские власти во вторник предупредили население об опасности при неправильном обращении с прибором, который используется для замера влажности и плотности грунта.
Денситометр находился в автомобиле, принадлежащем Автономному университету Нуэво-Леона. Полиция установила, что прибор похитил неизвестный злоумышленник в тот момент, когда водитель машины ужинал в одном из кафе на территории муниципии Сан-Николас.
Власти мексиканского штата указали в специальном заявлении, что "прибор может представлять опасность для окружающей среды и здоровья людей в случае попытки его вскрыть или сломать". Они призвали людей, которые обнаружат аппарат, не прикасаться к нему, установить вокруг его местонахождения зону безопасности в радиусе 30 м и немедленно сообщить о находке.
За последние четыре года в Мексике зарегистрировано не менее девяти случаев хищения приборов или контейнеров с радиоактивными элементами. Чаще всего их совершали преступники, считавшие, что им удалось заполучить материалы, которые можно выгодно продать.
Ранее никаких серьезных инцидентов после подобных краж в Мексике не происходило. Для предотвращения таких случаев 10 июня власти страны приняли специальный регламент, где предусмотрены дополнительные меры безопасности при транспортировке радиоактивных материалов или приборов, для работы которых используются подобные элементы.