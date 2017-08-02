Спасатели выловили в Химкинском водохранилище в Москве живого декоративного поросенка

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Спасатели вытащили на берег декоративного поросенка из Химкинского водохранилища на северо-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"Спасатели ПСС "Центральная" на судовом ходу входа в химкинское водохранилище при помощи сачка выловили декоративного поросенка. Поросенок жив, его здоровью ничего не угрожает", - сказал собеседник агентства.

Хозяин найденного поросенка не объявился. "Поросенок пока находится на станции", - добавили в пресс-службе.