Спасатели выловили в Химкинском водохранилище в Москве живого декоративного поросенка

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МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Спасатели вытащили на берег декоративного поросенка из Химкинского водохранилища на северо-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.
"Спасатели ПСС "Центральная" на судовом ходу входа в химкинское водохранилище при помощи сачка выловили декоративного поросенка. Поросенок жив, его здоровью ничего не угрожает", - сказал собеседник агентства.
Хозяин найденного поросенка не объявился. "Поросенок пока находится на станции", - добавили в пресс-службе.