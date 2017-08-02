В Иваново вербовщик ИГ приговорен к 6 годам лишения свободы

ТАСС, 2 августа. Суд приговорил к 6 годам колонии общего режима уроженца Иванова, вербовавшего местных жителей для участия в рядах запрещенной в России террористической организации Исламское государство (ИГ), сообщили в среду журналистам в пресс-службе управления ФСБ по Ивановской области.

"Житель города Иваново Мавлонбек Саитханов признан виновным в совершении преступления по статье УК РФ "Содействие террористической деятельности", ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима", - уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что после вынесения приговора Московским окружным военным судом 31-летний Саитханов пытался обжаловать его в Верховном суде РФ, однако вышестоящая судебная инстанция оставила решение без изменений. "Приговор вступил в законную силу", - отметили в УФСБ по региону.

В УФСБ также пояснили, что в ходе следствия удалось доказать причастность осужденного к содействию трем жителям региона в выезде в Сирию и Ирак, где они вступили в ряды незаконных вооруженных формирований. "В отношении троих жителей региона также возбуждены и расследуются уголовные дела", - заключили в ведомстве.