СК направит на Украину повторный запрос о правовой помощи по делу о гибели Стенина

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Следственный комитет РФ направит на Украину повторный запрос о правовой помощи в предоставлении информации в рамках расследования гибели специального фотокорреспондента информационного агентства МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"В настоящее время Следственным комитетом подготовлен повторный запрос о правовой помощи с просьбой предоставить информацию о 79-й аэромобильной бригаде Вооруженных сил Украины и ее расположении в период боевых действий в 2014 году, а также о результатах расследования украинской стороной уголовного дела о гибели Андрея Стенина. Также следствием продолжается установление свидетелей, которые могут располагать какой-либо информацией об обстоятельствах этого преступления, и сбор иных доказательств", - сказала она.

Петренко уточнила, что ранее СК уже направлял запрос о правовой помощи в компетентные органы Украины. "В ответе на него было указано лишь то, что правоохранительными органами этой страны ведется досудебное расследование по фактам убийства журналистов", - рассказала представитель СК.

По данным следствия, в августе 2014 года Стенин находился в командировке на Украине. Вечером 6 августа на автомобиле Renault Logan в составе колонны беженцев он двигался по автодороге Снежное - Дмитровка. Северо-западнее населенного пункта Дмитровка украинская армия, предположительно, 79-я аэромобильная бригада, из БМП-2 и танка открыли по этой колонне огонь на поражение. В результате обстрела было уничтожено более 10 машин с мирным населением, несколько человек успели убежать и скрыться в придорожных посадках.

После расстрела автомобили были осмотрены нападавшими на предмет ценностей, а затем сожжены, чтобы скрыть следы массового убийства мирных граждан. "Они не только осматривали уничтоженные машины и тела погибших, но, по свидетельствам очевидцев, грузили вещи из уничтоженных машин в свой транспорт, обыскивали тела погибших", - сказали в СК.

По данным ведомства, 27 августа представителям ополчения удалось передать в распоряжение российского следствия пакет с фрагментами обгоревших останков пяти человеческих тел, обнаруженных в разрушенной машине Renault Logan. По результатам проведенных экспертиз были сделаны выводы о принадлежности их Андрею Стенину, а также сотрудникам средств массовой информации Сергею Коренченкову, Андрею Вячало и представителям ополчения провозглашенных ЛНР и ДНР Артему Аверьянову и Андрею Хоружию. Родственники всех указанных лиц признаны потерпевшими по уголовному делу. "В рамках уголовного дела установлен свидетель, который получил ранения в ходе обстрела, но смог спастись. Этот человек подтвердил версию следствия", - заключила Петренко.