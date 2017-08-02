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Три человека погибли в результате крушения лодки с туристами в Турции

Происшествия
2 августа, 12:00 дата обновления: 2 августа, 12:56 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 2, августа. /ТАСС

Небольшое судно затонуло возле Мармариса

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АНКАРА, 2 августа. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. По меньшей мере три человека погибли, двое пострадали в среду в результате крушения лодки с туристами у берегов Турции. Об этом сообщило агентство Ihlas.

По его данным, небольшое судно затонуло близ города Мармарис в провинции Мугла. В ходе спасательной операции были обнаружены три человека без признаков жизни, еще двое пострадали.

Ранее сообщалось, что на борту находилось 11 человек, восемь из которых были спасены, а трое пропали без вести.

Как рассказали корреспонденту ТАСС в генконсульстве РФ в Анталье, граждан России на затонувшей лодке не было. Все туристы были гражданами Турции.

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