Три человека погибли в результате крушения лодки с туристами в Турции

Ответственный за конвой может понести уголовную ответственность из-за ЧП в МособлсудеПроисшествия 2 августа, 13:07
Величкин: КХЛ провела консультацию по дисквалификации Зарипова из-за допингаСпорт 2 августа, 13:02
Криптовалюта биткоин. ДосьеБиографии и справки 2 августа, 12:37
Суд начнет процесс над Улюкаевым 8 августаПроисшествия 2 августа, 12:31
Песков допустил возможность присутствия в Сирии добровольцев из РФПолитика 2 августа, 12:31
Источник: КХЛ обсудит выведение из-под потолка зарплат трех игроков из одного клубаСпорт 2 августа, 12:28
Ефимова снялась с этапа Кубка мира по плаванию в Москве из-за проблем со здоровьемСпорт 2 августа, 12:22
Валуев считает, что Мэйуэзер выиграет у Макгрегора в боксерском поединкеСпорт 2 августа, 12:13
Рособрнадзор лишил лицензии Европейский университетОбщество 2 августа, 11:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АНКАРА, 2 августа. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. По меньшей мере три человека погибли, двое пострадали в среду в результате крушения лодки с туристами у берегов Турции. Об этом сообщило агентство Ihlas.
По его данным, небольшое судно затонуло близ города Мармарис в провинции Мугла. В ходе спасательной операции были обнаружены три человека без признаков жизни, еще двое пострадали.
Ранее сообщалось, что на борту находилось 11 человек, восемь из которых были спасены, а трое пропали без вести.
Как рассказали корреспонденту ТАСС в генконсульстве РФ в Анталье, граждан России на затонувшей лодке не было. Все туристы были гражданами Турции.