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Власти Германии назвали причину июльского ДТП с автобусом в Баварии

Происшествия
2 августа, 12:19 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 2, августа. /ТАСС

По заявлению прокуратуры и транспортной полиции ФРГ, авария произошла из-за невнимательности водителя

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БЕРЛИН, 2 августа. /ТАСС/. Невнимательность водителя и "стечение трагических обстоятельств" стали причиной аварии с туристическим автобусом на юге Германии в начале июля, в результате которой погибли 18 человек. Об этом в среду сообщили журналистам представители прокуратуры и транспортной полиции ФРГ.

По данным следствия, автобус наехал на прицеп следовавшего впереди грузовика. В результате столкновения произошло замыкание в аккумуляторе, воспламенилось горючее и автобус за короткий промежуток времени практически полностью сгорел.

Туристы из федеральной земли Саксония, в основном люди пожилого возраста, направлялись 3 июля утром в Нюрнберг. Автобус с ними попал в аварию на трассе А9 в районе населенного пункта Мюнхберг. Всего в транспортном средстве находились 48 пассажиров. Погибли 18 человек, включая водителя, и ранения получили еще 30.

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