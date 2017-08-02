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Суд начнет процесс над Улюкаевым 8 августа

Происшествия
2 августа, 12:31 дата обновления: 2 августа, 12:50 UTC+3

Предварительное заседание будет проходить в закрытом режиме

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Алексей Улюкаев

Алексей Улюкаев

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

ТАСС, 2 августа. Судебный процесс над бывшим министром экономического развития РФ Алексеем Улюкаевым, обвиняемым в получении взятки в $2 млн, начнется в Замоскворецком районном суде Москвы 8 августа.

"Предварительное слушание по делу Улюкаева назначено на 8 августа в 9:30 мск", - сообщила ТАСС пресс-секретарь суда. Она напомнила, что заседание будет проходить в закрытом режиме.

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