Ответственный за конвой может понести уголовную ответственность из-за ЧП в Мособлсуде

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МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Ответственный за конвоирование после нападения участников банды GTA в Московском областном суде может понести ответственность вплоть до уголовной. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Ответственный за конвоирование в Мособлсуде, где произошло нападение членов банды GTA на полицейских в случае выявления нарушения конвоирования может понести ответственность вплоть до уголовной", - сказал собеседник агентства, отметив, что на пятерых подсудимых должно быть предусмотрено 10 конвоиров.
Ранее руководитель пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что в настоящее время руководством главка назначено проведение служебной проверки.
1 августа в 13:50 мск двое конвоиров в лифте Мособлсуда сопровождали пятерых подсудимых по уголовному делу банды GTA, обвиняемых в бандитизме, серии убийств и в других преступлениях. Один из подсудимых напал на конвоира, в результате чего подсудимые смогли освободиться и завладеть оружием конвоиров, один из которых успел вызвать для подкрепления сотрудников Росгвардии.
Подкрепление прибыло на третий этаж, где завязалась перестрелка между подсудимыми и правоохранителями. В ходе стрельбы один из сотрудников Росгвардии был ранен в плечо, трое подсудимых уничтожены, еще двое подсудимых ранены. Конвоиры получили множественные телесные повреждения, один из них госпитализирован.
Как сообщил другой источник ТАСС, подсудимые напали на конвоиров по окончании заседания в Мособлсуде в закрытом для посторонних конвойном лифте. Они отобрали у них два пистолета ПМ и 32 патрона.