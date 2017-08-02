Суд над главой "Балтстроя" по делу о хищениях в Минкультуры начнется 11 августа

ТАСС, 2 августа. Куйбышевский суд Санкт-Петербурга 11 августа в особом порядке рассмотрит уголовное дело в отношении директора компании "Балтстрой" Дмитрия Сергеева, обвиняемого по делу о хищении средств, выделенных государством на реставрацию объектов культурного наследия. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"По итогам предварительных слушаний рассмотрение дела по существу назначено на 11 августа в 11:00 мск. Судебный процесс будет проходить в особом порядке", - сказал собеседник агентства.

Особый порядок предусматривает полное признание вины подсудимым, он проходит без исследования доказательств по делу и допроса свидетелей. Сергеев свою вину признал и уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство. В настоящий момент замминистра культуры РФ Григорий Пирумов и остальные фигуранты дела завершили ознакомление с материалами дела и в ближайшее время оно будет направлено в Генпрокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения.

Ранее стало известно, что все фигуранты дела погасили вменяемый следствием ущерб, который в общей сумме составил 163 млн рублей.

20 июля был вынесен первый приговор по данному делу. Дорогомиловский суд Москвы приговорил к 5 годам условно советника генерального директора ООО "Линнит-Консалт" Никиту Колесникова.

Суть обвинений

Фигурантами дела о хищениях в Министерстве культуры помимо Пирумова являются экс-глава департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо, директор компании "Балтстрой" Дмитрий Сергеев и управляющий этой компанией Александр Коченов, советник гендиректора ООО "Линнит-консалт" Никита Колесников, руководитель дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры Борис Цагараев и руководитель проекта ООО "Стройкомплект" Владимир Сванбек. Все они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц").

В настоящее время частично или полностью признали свою вину практически все фигуранты дела. Некоторые из них заключили сделку со следствием.

По данным следствия, в 2012 году Пирумов создал преступную группу, участники которой заключали госконтракты с недостоверной информацией и завышенной стоимостью услуг на выполнение реставрационных работ. В деле фигурируют семь эпизодов: хищение средств, выделенных на реставрационные работы в Новодевичьем монастыре в Москве, драмтеатре в Пскове, Иоанно-Предтеченском монастыре, Музее космонавтики в Калуге, Изборской крепости, усадьба Асеевых в Тамбове и крепости Фридриха Великого в Калининграде.