Гражданину Польши грозит пять лет тюрьмы за пожелание смерти Качиньскому

ВАРШАВА, 2 августа. /ТАСС/. До пяти лет лишения свободы может получить гражданин Польши Михал Сетлак, который в Twitter пожелал смерти лидеру правящей в республике партии "Закон и справедливость" (ЗиС) Ярославу Качиньскому. Как сообщил в среду Польскому агентству печати депутат этой партии Ян Мосиньский, он подал в прокуратуру заявление по этому делу, так как посчитал слова Сетлака призывом к совершению преступления.

27 июля Михал Сетлак опубликовал в Twitter комментарий, касавшийся Качиньского. "От всего сердца я желаю этому мерзавцу скорейшей смерти. Этот глупый подлец разрушает наше отечество", - написал он.

Депутат Мосиньский посчитал своим долгом сообщить об этом факте правоохранительным органам и подал соответствующее заявление в прокуратуру. "Размещение этого комментария без сомнения носит публичный характер и должно рассматриваться в качестве призыва к совершению преступления. Мнение Сетлака, касающееся Ярослава Качиньского, повсеместно публиковалось и комментировалось не только в Twitter, но и на многих порталах в интернете", - указал парламентарий.

Согласно польским законам, за угрозы в отношении группы лиц или отдельного человека из-за национальной, этнической, расовой, политической или религиозной принадлежности грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех месяцев до пяти лет.