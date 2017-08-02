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Журналист "Новой газеты" Нурматов пытался покончить с собой в суде

Происшествия
2 августа, 14:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, августа. /ТАСС

Один из адвокатов корреспондента не исключает, что его подзащитный таким образом хотел попасть в больницу, чтобы избежать нахождения в Центре временного содержания иностранных граждан

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МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Корреспондент "Новой газеты" Худоберди Нурматов (псевдоним - Али Феруз), подлежащий выдаче в Узбекистан, попытался накануне покончить с собой. Об этом ТАСС сообщил адвокат Нурматова Филипп Шишов.

По его словам, инцидент произошел после оглашения решения суда, когда Нурматов и второй адвокат ожидали постановления о выдворении. Как рассказал источник ТАСС, действия журналиста вовремя пресекли судебные приставы.

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Второй адвокат журналиста Даниил Хаймович предположил, что таким образом его подзащитный пытался избежать пребывания в Центре временного содержания иностранных граждан, где он сейчас находится, и попасть в больницу. "Это связано с тем, что он боится находиться в том помещении, куда его отправили до выдворения. Я предполагаю, что таким образом он хотел попасть в медицинское учреждение, где будет чувствовать себя в безопасности", - сказал Хаймович.

Ранее Басманный суд Москвы принял решение о выдворении корреспондента "Новой газеты" Нурматова, являющегося гражданином Узбекистана, который был задержан во вторник рядом с редакцией издания в Москве. Также ему был назначен административный штраф в размере 5 тыс. руб.

Суд признал журналиста виновным по части 3.1 статьи 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в РФ").

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