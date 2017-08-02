Журналист "Новой газеты" Нурматов пытался покончить с собой в суде

Зарипов сообщил, что совместно с КХЛ будет добиваться сокращения срока дисквалификацииСпорт 2 августа, 14:46
Золотов: конвоирование в Мособлсуде осуществлялось с грубыми нарушениямиПроисшествия 2 августа, 14:42
Новый директор ФБР Кристофер РейБиографии и справки 2 августа, 14:34
Дисквалифицированный за допинг Зарипов не исключил, что может продолжить карьеру в НХЛСпорт 2 августа, 14:29
ЦБ: отзывов лицензий у значимых банков в обозримом будущем ждать не стоитЭкономика и бизнес 2 августа, 14:26
ВФЛА объявила о дисквалификации шестерых легкоатлетов за допингСпорт 2 августа, 14:21
Консул Ирана: углубление дна Волги может активизировать развитие коридора "Север-Юг"Транспорт 2 августа, 14:18
Черногория, Албания, Норвегия и Украина вслед за ЕС продлили санкции против РФМеждународная панорама 2 августа, 14:16
Игровая майка с прощального матча футболиста Тотти запущена в космосСпорт 2 августа, 14:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Корреспондент "Новой газеты" Худоберди Нурматов (псевдоним - Али Феруз), подлежащий выдаче в Узбекистан, попытался накануне покончить с собой. Об этом ТАСС сообщил адвокат Нурматова Филипп Шишов.
По его словам, инцидент произошел после оглашения решения суда, когда Нурматов и второй адвокат ожидали постановления о выдворении. Как рассказал источник ТАСС, действия журналиста вовремя пресекли судебные приставы.
Второй адвокат журналиста Даниил Хаймович предположил, что таким образом его подзащитный пытался избежать пребывания в Центре временного содержания иностранных граждан, где он сейчас находится, и попасть в больницу. "Это связано с тем, что он боится находиться в том помещении, куда его отправили до выдворения. Я предполагаю, что таким образом он хотел попасть в медицинское учреждение, где будет чувствовать себя в безопасности", - сказал Хаймович.
Ранее Басманный суд Москвы принял решение о выдворении корреспондента "Новой газеты" Нурматова, являющегося гражданином Узбекистана, который был задержан во вторник рядом с редакцией издания в Москве. Также ему был назначен административный штраф в размере 5 тыс. руб.
Суд признал журналиста виновным по части 3.1 статьи 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в РФ").