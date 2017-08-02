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Омоновцы не конвоировали подсудимых по делу банды GTA во вторник в Мособлсуде

Происшествия
2 августа, 14:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, августа. /ТАСС
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ТАСС, 2 августа. Сотрудники ОМОН не участвовали в конвоировании подсудимых по делу банды GTA во вторник в Мособлсуде - шестеро сотрудников ОМОН ожидали на улице другого подсудимого, которого доставили в суд. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

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"1 августа шесть сотрудников Сергиево-Посадского ОМОН Главного управления Росгвардии по Московской области обеспечивали силовое сопровождение подозреваемого в совершении тяжкого преступления в Московский областной суд. Доставив подсудимого и передав его конвойному подразделению МВД, омоновцы ожидали окончания судебного заседания на улице в служебной машине. Около 14:09 мск наряд ОМОН получил информацию о групповом нападении подсудимых на конвоиров в лифте", - сказал собеседник агентства.

По его словам, было принято решение о задержании нападавших.

"Осознавая общественную опасность, которую могут представлять преступники для гражданских лиц, старший наряда ОМОН принял решение об их задержании. При этом основная группа сосредоточилась на втором этаже, как более вероятном для побега", - сказал собеседник. По его словам, вторая группа расположилась на третьем этаже, именно здесь преступники выскочили из лифта и открыли огонь по правоохранителям.

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"Один сотрудник Росгвардии сразу же получил огнестрельное ранение в плечо. Другой, укрывшись за колонной, открыл ответный огонь, нейтрализовав нескольких злоумышленников. Находившиеся с другой стороны сотрудники полиции также открыли огонь по нападавшим. В результате все преступники были нейтрализованы", - уточнили в пресс-службе.

1 августа в 13:50 мск двое конвоиров в лифте Мособлсуда сопровождали пятерых подсудимых по уголовному делу "банды ГТА", обвиняемых в бандитизме, серии убийств и в других преступлениях. Один из подсудимых напал на конвоира, в результате чего подсудимые смогли освободиться и завладеть оружием конвоиров, один из которых успел вызвать для подкрепления сотрудников Росгвардии. Подкрепление прибыло на третий этаж, где завязалась перестрелка между подсудимыми и правоохранителями. В ходе стрельбы один из сотрудников Росгвардии был ранен в плечо, трое подсудимых уничтожены, еще двое подсудимых ранены, конвоиры получили множественные телесные повреждения, один из них госпитализирован.

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