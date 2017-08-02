Золотов: конвоирование в Мособлсуде осуществлялось с грубыми нарушениями

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Конвоирование подсудимых по делу так называемой банды GTA, которые в минувший вторник напали на сотрудников правоохранительных органов, было грубо нарушено.

Об этом журналистам сообщил директор Росгвардии Виктор Золотов.

"Здесь грубейшие нарушения при конвоировании. Сопровождение подсудимых должно проходить на лестнице, а не в лифте", - сказал он.

В то же время Золотов оценил действия сотрудников ведомства при нейтрализации участников банды на отлично. "Действия оценены на отличную оценку благодаря решительным действиям сотрудников и правильному распределению сил. Удалось нейтрализовать нападавших", - отметил он.

По словам Золотова, сотрудников Росгвардии представят к государственным наградам.

Перестрелка в Мособлсуде

1 августа в 13:50 мск два конвоира в лифте Мособлсуда сопровождали пять подсудимых по уголовному делу банды GTA, обвиняемых в бандитизме, серии убийств и в других преступлениях.

Один из подсудимых напал на конвоира, в результате чего подсудимые смогли освободиться и завладеть оружием конвоиров, один из которых успел вызвать для подкрепления сотрудников Росгвардии.

Подкрепление прибыло на третий этаж, где завязалась перестрелка между подсудимыми и правоохранителями. В ходе стрельбы один из сотрудников Росгвардии был ранен в плечо, трое подсудимых уничтожены, еще двое подсудимых ранены, конвоиры получили множественные телесные повреждения, один из них госпитализирован.