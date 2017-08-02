Золотов: конвоирование в Мособлсуде осуществлялось с грубыми нарушениями

Зарипов сообщил, что совместно с КХЛ будет добиваться сокращения срока дисквалификацииСпорт 2 августа, 14:46
Золотов: конвоирование в Мособлсуде осуществлялось с грубыми нарушениямиПроисшествия 2 августа, 14:42
Новый директор ФБР Кристофер РейБиографии и справки 2 августа, 14:34
Дисквалифицированный за допинг Зарипов не исключил, что может продолжить карьеру в НХЛСпорт 2 августа, 14:29
ЦБ: отзывов лицензий у значимых банков в обозримом будущем ждать не стоитЭкономика и бизнес 2 августа, 14:26
ВФЛА объявила о дисквалификации шестерых легкоатлетов за допингСпорт 2 августа, 14:21
Консул Ирана: углубление дна Волги может активизировать развитие коридора "Север-Юг"Транспорт 2 августа, 14:18
Черногория, Албания, Норвегия и Украина вслед за ЕС продлили санкции против РФМеждународная панорама 2 августа, 14:16
Игровая майка с прощального матча футболиста Тотти запущена в космосСпорт 2 августа, 14:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Конвоирование подсудимых по делу так называемой банды GTA, которые в минувший вторник напали на сотрудников правоохранительных органов, было грубо нарушено.
Об этом журналистам сообщил директор Росгвардии Виктор Золотов.
"Здесь грубейшие нарушения при конвоировании. Сопровождение подсудимых должно проходить на лестнице, а не в лифте", - сказал он.
В то же время Золотов оценил действия сотрудников ведомства при нейтрализации участников банды на отлично. "Действия оценены на отличную оценку благодаря решительным действиям сотрудников и правильному распределению сил. Удалось нейтрализовать нападавших", - отметил он.
По словам Золотова, сотрудников Росгвардии представят к государственным наградам.
1 августа в 13:50 мск два конвоира в лифте Мособлсуда сопровождали пять подсудимых по уголовному делу банды GTA, обвиняемых в бандитизме, серии убийств и в других преступлениях.
Один из подсудимых напал на конвоира, в результате чего подсудимые смогли освободиться и завладеть оружием конвоиров, один из которых успел вызвать для подкрепления сотрудников Росгвардии.
Подкрепление прибыло на третий этаж, где завязалась перестрелка между подсудимыми и правоохранителями. В ходе стрельбы один из сотрудников Росгвардии был ранен в плечо, трое подсудимых уничтожены, еще двое подсудимых ранены, конвоиры получили множественные телесные повреждения, один из них госпитализирован.