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В Удмуртии чиновников подозревают в покупке квартир для детей-сирот по завышенным ценам

Происшествия
2 августа, 14:54 UTC+3 ТАСС

В СК сообщили, что ущерб бюджету составил порядка 30 млн. рублей

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ТАСС, 2 августа. Следователи в Удмуртии подозревают чиновников министерства образования региона в покупке квартир для детей-сирот по завышенным ценам, возбуждено уголовное дело, сообщила ТАСС старший помощник руководителя по СМИ регионального следственного управления СКР Вера Филиппова.

"Следственным управлением возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 285 "Злоупотребление должностными полномочиями". Следователями проверяются правомерность действий представителей минобразования, которые в 2016 г. приобрели 90 квартир по явно завышенным ценам", - рассказала Филиппова.

Она уточнила, что, по предварительным данным, ущерб бюджету составил порядка 30 млн. рублей. Виновным грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что СКР также возбудил ряд уголовных дел в отношении чиновников Минздрава, управления ветеринарии и глав нескольких муниципалитетов Удмуртии.

4 апреля 2017 года президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий руководителя Удмуртии Александра Соловьева в связи с утратой доверия. СК возбудил уголовное дело в отношении Соловьева о получении взяток более чем на 140 млн рублей от подрядчиков строительства мостов. После этого врио главы Удмуртии Александр Бречалов своим указом объявил об отставке правительства республики.

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