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В Москве задержан подозреваемый в нападении на корреспондента НТВ

Происшествия
2 августа, 15:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, августа. /ТАСС

Нетрезвый мужчина атаковал журналиста в среду в Парке Горького во время прямого эфира

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МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Столичные полицейские задержали подозреваемого в нападении на корреспондента программы "Чрезвычайное происшествие" на телеканале НТВ Никиту Развозжаева в ЦПКиО. им Горького.

"Сегодня в полицию поступило информация по факту нанесения телесных повреждений корреспонденту одного из телеканалов в Парке Горького. Прибывшими на место сотрудниками полиции подозреваемый был задержан и доставлен в ОМВД для дальнейшего разбирательства", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

В столичной полиции подчеркнули, что нападавший не имеет никакого отношения к ВДВ. Ранее ряд СМИ сообщал, что на корреспондента программы "Чрезвычайное происшествие" Развозжаева напали по время прямого эфира в Парке Горького, где отмечается День Воздушно-десантных войск. По данным СМИ, к нему подошел нетрезвый мужчина, ругавшийся матом, и ударил кулаком по лицу.

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