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Прокуратура поручила провести доследственную проверку по нападению на журналиста в Москве

Происшествия
2 августа, 15:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, августа. /ТАСС

Нападение на корреспондента НТВ произошло во время прямого включения из Парка Горького

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МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Прокуратура поручила организовать доследственную проверку в связи с нападением на журналиста в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького во время прямого эфира. Об этом сообщила пресс-служба столичного надзорного ведомства.

"Замоскворецкий межрайонный прокурор поручил отделу внутренних дел по району Якиманка г. Москвы провести доследственную проверку по факту избиения журналиста телекомпании НТВ в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, - говорится в сообщении. - Органам полиции поручено изучить все обстоятельства произошедшего и принять меры к привлечению виновного лица к установленной законом ответственности".

Прокуратура Москвы контролирует исполнение данного поручения.

Тем временем сам журналист обратился за медицинскую помощью.

"Состояние здоровья корреспондента программы НТВ "Чрезвычайное происшествие" Никиты Развозжаева, который подвергся нападению хулигана во время прямого включения из Парка Горького, не вызывает опасений, - сказали в пресс- службе телеканала. - Тем не менее было принято решение обратиться за медицинской помощью, чтобы зафиксировать инцидент".

Столичные полицейские задержали подозреваемого в нападении на корреспондента программы "Чрезвычайное происшествие" на телеканале НТВ Никиту Развозжаева в ЦПКиО. им Горького. Инцидент произошел во время прямого включения с рассказом о праздновании Дня Воздушно-десантных войск. В полиции подчеркнули, что нападавший не имеет никакого отношения к ВДВ.

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