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На Алтае возбудили дело после смерти двух работников МУП в канализационном колодце

Происшествия
2 августа, 15:53 UTC+3 ТАСС

По предварительным данным, мужчины погибли во время выполнения ремонтных работ

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ТАСС, 2 августа. Следственные органы возбудили уголовное дело о нарушении требований техники безопасности после гибели в Республике Алтай двух работников муниципального унитарного предприятия (МУП) во время ремонта в канализационном колодце. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц"), - сообщили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, тела двух мужчин были обнаружены 31 июля в канализационном колодце в районе жилмассива "Алгаир" на территории очистных сооружений муниципального унитарного предприятия "Майма". Установлено, что погибшие - работники этого предприятия 1980 и 1983 годов рождения.

Предварительно установлено, что один из мужчин, сантехник, ремонтировал канализационную трубу. После спуска в колодец он долгое время не поднимался на поверхность, и второй потерпевший, сторож предприятия, спустился в колодец, чтобы помочь ему.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

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