Полиция возбудила уголовное дело о побоях после нападения на корреспондента НТВ

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Столичная полиция возбудила уголовное дело по факту нанесения побоев корреспонденту НТВ Никите Развозжаеву в Парке имени Горького во время прямого эфира, приуроченного празднованию в парке Дня Воздушно-десантных войск.

"Сегодня в полицию поступила информация о нанесении телесных повреждений корреспонденту одного из телеканалов в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького. Сотрудниками полиции и спецназа ОМОН Росгвардии подозреваемый в совершении данного деяния был задержан и доставлен в отдел полиции. Им оказался 32-летний житель города Москвы, который никакого отношения к ВДВ не имеет. По результатам проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ ("Побои")", - сказала ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк.

Во время прямого эфира к корреспонденту программы "Чрезвычайное происшествие" подошел нетрезвый мужчина, ругавшийся матом, и ударил кулаком по лицу. По данному факту прокуратура ранее поручила провести доследственную проверку.