В Лувре случайно сработала пожарная сигнализация

Глава Минстроя ожидает серьезного усиления спроса на ипотеку при ставке 8,5%Экономика и бизнес 2 августа, 19:21
Пригода намерен добиться высоких результатов на 200-метровке комплексным плаваниемСпорт 2 августа, 19:17
Чемпионы ОИ-2016 Мудранов и Халмурзаев выступят на чемпионате мира по дзюдо в БудапештеСпорт 2 августа, 19:14
Московское "Динамо" арендовало футболиста "Зенита" ЦаллаговаСпорт 2 августа, 19:10
Санкции США в отношении России. ДосьеБиографии и справки 2 августа, 19:05
Венгерка Хоссу выиграла этап КМ в Москве на дистанции 100 метров комплексным плаваниемСпорт 2 августа, 19:04
Новый угольный завод не позволит сократить выбросы углеродов в ЯпонииСоциальная ответственность 2 августа, 18:58
"Удар по отношениям": реакция российских политиков на подписание Трампом закона о санкцияхПолитика 2 августа, 18:54
Итальянка Пеллегрини выиграла этап КМ в Москве в плавании на 400 м вольным стилемСпорт 2 августа, 18:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПАРИЖ, 2 августа. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Пожарная сигнализация случайно сработала в среду в парижском музее Лувр, из-за чего часть посетителей покинула его помещения. Об этом ТАСС сообщили в администрации одного из крупнейших музеев мира.
"Произвольно сработала пожарная сигнализация. Часть посетителей, услышав звук сирен и автоматически передаваемые через репродукторы сообщения о тревожной ситуации, начала самостоятельно покидать помещения музея и выходить на улицу. Никакой эвакуации, как об этом сообщил ряд СМИ, не производилось. Пожарные также прибыли в музей по автоматическому вызову, направленному электронной системой", - сказал собеседник ТАСС.
"Пожарная сигнализация срабатывает в музее Лувр, наверное, раз сто за год, для этого достаточно, чтобы кто-то закурил в туалете. В настоящее время ситуация в музее нормальная, он продолжает принимать посетителей, никакой паники нет", - сказал представитель Лувра.
Ранее телеканал FranceNews24 сообщил, что охрана музея срочно выводит из его помещений всех посетителей. По данным, закрыта также ближайшая станция метро "Лувр".