Около 30 пострадавших от взрыва на складе боеприпасов в Абхазии доставлены в больницы

СУХУМ, 2 августа. /ТАСС/. Около тридцати человек, получивших различные ранения в результате взрыва на складе боеприпасов в селе Приморском Гудаутского района Абхазии, доставлены в больницы, сообщил ТАСС министр здравоохранения республики Тамаз Цахнакия.

"Пять человек поступили в республиканскую больницу Сухума, около двадцати - в гудаутскую больницу и два человека - в больницу Нового Афона с ранениями различной степени тяжести. Медицинские бригады сформированы, врачи мобилизованы, мы располагаем всеми возможностями для оказания квалифицированной помощи пострадавшим", - сказал министр.

По предварительным данным, среди пострадавших есть и отдыхающие.

Начальник штаба МВД республики Родион Базба сообщил ТАСС, что жителей домов, расположенных в окрестностях горящего склада боеприпасов, эвакуируют в безопасное место. В ряде домов выбило стекла, ограничено движение по республиканской трассе Сухум - Новый Афон во избежание попадания каких-либо осколков в проезжающие машины. "Жителей близлежащих домов эвакуируют в безопасное место. Что касается самого склада, то к нему пока невозможно подойти, поскольку там до сих пор происходят взрывы", - сказал Базба.

В пресс-службе Южного военного округа сообщили, что российские военные и объекты военной базы в РФ в результате взрыва не пострадали. "В результате взрыва на складах боеприпасов Минобороны Абхазии в Гудаутском районе личный состав и военные объекты российской военной базы не пострадали. В настоящее время командованием российской военной базы организовано взаимодействие с военным ведомством республики для ликвидации последствий кризисной ситуации и оказания помощи пострадавшим", - говорится в сообщении.