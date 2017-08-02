СК возбудил дело на капитана судна, который нетрезвым перевозил пассажиров в Белом море

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении капитана разъездного теплохода "Нерха", который перевозил по Белому морю более 30 пассажиров, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

"Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", - сообщает ведомство.

Согласно материалам дела, капитан перевез 30 человек, в том числе двоих детей в Белом море от острова Соловецкий до поселка Рабочеостровск в Кемском районе Республики Карелия.

"Кроме того, следователи установили, что на судне отсутствовало необходимое количество спасательных жилетов, превышена пассажировместимость почти в два раза, а также выявлены иные нарушения", - добавили в пресс-службе.